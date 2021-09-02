Официально. Богачук проведет поединок с Игбокве 16 сентября
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
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2 сентября 10:57
Сергей Богачук
17 сентября в Монтебелло (США) украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук
(19-1, 19 KO) встретится с Рафаэлем Игбокве (16-2, 7 КО).
Отметим, что в июле Богачук выиграл нокаутом у джорнимена Брэндона Брауна.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 06:00.
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