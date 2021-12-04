Большой шанс для украинца. Деревянченко против страшного нокаутера Адамеса

В случае победы Сергей снова сразится за пояс чемпиона мира. XSPORT.ua представляет топовый бой среднего веса

Превью

Сергей Деревянченко, Карлос Адамес / Фото: boxing247.com

6 декабря в Staples Center в Лос-Анджелесе на ринг возвращается бывший трехкратный претендент на чемпионский титул, украинец Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО). Соперником «Техника» станет очень жесткий доминиканский нокаутер Карлос Адамес (20-1, 16 КО).



ДЕРЕВЯНЧЕНКО

У украинца была хорошая любительская карьера, где ему удалось завоевать бронзовую медаль чемпионата мира-2007, но его переход в профессиональный бокс можно с уверенностью назвать поздним. Деревянченко сейчас 36 лет, из которых он лишь семь лет в профессионалах. В отличие от 90% своих коллег с таким же количеством проведенных лет в профи-боксе, уроженец Феодосии имеет за плечами всего 16 поединков, из которых три за титул чемпиона мира. Мы считаем, что появись он в профи раньше, то чемпионские пояса уже висели бы на его талии.

Уровень оппозиции Деревянченко был низким в первые два года, после чего его резко повысили. Сергею сначала удалось в доминирующей манере выиграть у ветерана с былыми заслугами Сэма Солимана, после которого им были удосрочены крепкие Кемал Рассел и Туреано Джонсон.

В октябре 2018-го Деревянченко сразился за вакантный чемпионский пояс IBF с Дэниэелем Джейкобсом. С американцем у Сергея до боя был один тренер и поэтому оппоненты хорошо знали друг друга по многочасовым спаррингам. Андре Розье тогда решил быть в углу американца, а Сергея он отдал своему помощнику. Бой показал преимущество украинца во многих аспекта боя, но антропометрия оказалась важнее. Высокий и длиннорукий Джейкобс, который знал о всех фишках украинца, уходил от множества атак за счет джеба и использовал редкие ошибки украинца в защите. По итогу, бой оказался близким, а победу отдали местному боксеру.

Затем у Деревянченко была победа решением над Джеком Кулкаем в октябре 2019-го и следующий за ней титульный бой за вакантный пояс IBF. На этот раз украинец противостоял легендарному Геннадию Головкину. Воссоединившись в дуэте с Розье украинец показал отличный бой и, если не брать во внимание нокдаун в начале боя, то полностью перебил казахстанца. Сергей благодаря скорости и технике был лучше, но судьи несправедливо отдали победу GGG.

После боя с Головкиным прошло менее года и у Деревянченко снова выпал джек-пот в виде титульного боя На этот раз украинец противостоял чемпиону WBC Джермаллу Чарло. Как и в случае с Джейкобсом, соперник был существенно больше. Однако, в отличие от поединка с Даниэлем, Сергей явно проиграл бой Чарло Джермалл был также быстр, техничен, более мощный и в его углу команда всегда делала правильные подсказки. Очень обидно, но американец не дал никаких шансов украинцу.

Несмотря на три поражения в четырех последних боях, санкционирующие организации очень сильно любят украинца, и в случае победы над Адамесом, ему дадут четвертый шанс стать чемпионом мира. Как оказалось, Чарло планирует покинуть весовую категорию ради гипотетических боев с Саулем Альваресом. Поэтому в WBC дадут Деревянченко и Хайме Мунгия оспорить вакантный пояс.

АДАМЕС

27-летний доминиканец начал профессиональную карьеру в 2015 году, и большую ее часть провел в в полусреднем и втором среднем весах. В этих дивизионах ему удавалось победить пребывающего на спаде экс-чемпиона мира Карлоса Молину, крепких Хуана Руиса,Фрэнка Галарзу и Патрика Дэя. Казалось, что Адамес станет новым проспектом и чемпионом мира, но он неожиданно оступился.

В ноябре 2019 года Адамес проиграл бой за временный титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе бразильцу Патрику Тейшейре. Это поражение сильно опустило акции доминиканца и Деревянченко может стать его шансом вернуться в перечень многообещающих боксеров.

Отметим, что после боя с Тейшейрой Адамес не боксировал полтора года. В 2021-м он вернулся и удосрочил середняков Брайана Хосе Медину и Алексиса Салазара.

ПРОГНОЗ

Как и в боях с Джейкобсом и Чарло, Деревянченко уступает сопернику в антропометрии – 5 см в росте и 14 см в размахе рук. К тому же, доминиканец на 9 лет моложе и имеет превосходящую нокаутирующую мощь.

На эти достоинства соперника украинец может ответить крепкой головой, и не только… Деревянченко опытнее, его технический арсенал на запредельном для Адамеса уровне. Украинец быстрее, выносливее и, что самое главное, умнее.

Мы почти уверены в том, что Адамес не сможет доминировать над украинцем и его единственный шанс кроется в лаки-панче. Скорее, Деревянченко будет доминировать весь бой, с какой бы тактикой он не боксировал. Когда Карлос не будет успевать за ветераном, а его руки будут раз за разом уставать, то украинец начнет прижимать его к канатам и будет разбивать многосерийными комбинациями.

Прогноз: Досрочная победа Деревянченко в одном из последних двух раундов.

Онлайн трансляция поединка Деревянченко – Адамес.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua