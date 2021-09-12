Бой Херринг – Шакур Стивенсон может состояться до конца 2021 года
Шакур Стивенсон: «Я хочу встретиться с Вальдесом»
Американец считает мексиканца достойным оппонентом
12 сентября 11:47
Шакур Стивенсон / Фото: DAZN
Американский боксер второго полулегкого веса Шакур Стивенсон (16-0, 8 KO) прокомментировал желание чемпиона мира по версии WBC Оскара Вальдеса (30-0, 23 КО) провести с ним бой в случае победы над Джеймелом Херрингом (23-2, 11 KO). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«Я не собираюсь вас обманывать тем, заявив, что Оскар Вальдес сейчас не находится в моем поле зрения. Я не сосредоточен на Вальдесе. Прямо сейчас все мое внимание сконцентрировано на Джеймеле Херринге. Это все, что я вижу и все, о чем хочу слышать. Я хочу этот пояс».
Я точно хочу встретиться с Вальдесом. Я здесь ради больших боев. Я хочу провести самые масштабные бои и хочу очистить дивизион, после того, как разберусь с Херрингом».
Напомним, Боб Арум лично намерен устроить для Вальдеса поединок с победителем пары Стивенсон – Херринг.
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