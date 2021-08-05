Тренер Хижняка: «Непростой бой! Судьи приняли взвешенное решение в 3-м раунде»
Шатерникова: «Предложение рекламных контрактов, эфиры на ТВ, общение с промоутерами из профессионального бокса – для Хижняка вообще все это неважно»
Вице-президент Лиги профессионального бокса – о финалисте Игр в Токио
5 августа 20:44
Александр Хижняк / Фото - gettyimagesВице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в эфире «UA:Перший» высказалась о возможном переходе финалиста Олимпийских игр в Токио Александра Хижняка в профессиональный бокс.
«Накануне Олимпиады несколько промоутерских компаний вели переговоры с Хижняком. Александр и его папа говорили, что еще не хотят об этом думать, потому что полностью сконцентрированы на Олимпиаде. Все разговоры и мысли о переходе в профессионалы только после Олимпийских игр. Кто бы с Сашей не общался за последние четыре года, все говорили, что он максимально сконцентрирован именно на золоте Олимпиады. Предложение рекламных контрактов, эфиры на ТВ, общение с промоутерами с профессионального бокса – для него вообще все это неважно. Ему важно быть в наилучшей физической, моральной и функциональной форме на Олимпиаде».
7 августа Хижняк будет боксировать за золотую медаль Олимпиады-2020 с бразильцем Эбертом Соузой.
Напомним, Александр в полуфинале Игр в Токио с большим трудом прошел филиппинца Эумира Марсьяля.