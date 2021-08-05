Александр Хижняк – фаворит Олимпиады. В финале турнира в Париже победил российского чемпиона мира
Нужно не проспать. Когда смотреть финал Александра Хижняка
Украинцу предстоит сразиться с очень умелым бразильцем
5 августа 10:47
Александр Хижняк / Фото: getty images
7 августа состоится финал олимпийского турнира по боксу в весе до 75 кг между украинцем Александром Хижняком и бразильцем Хебертом Соузой.
Бой запланирован на 8:45 по Киеву.
Напомним, Хижняк в полуфинале с большим трудом прошел филиппинца Эумира Марсьяля.
В отличие от украинца Соуза очень легко разобрался с россиянином Глебом Бакши.
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