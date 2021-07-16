Шелестюк назвал срок возвращения в ринг
Шелестюк готовится к первому бою за более чем полтора года
Украинский полусредневес последний раз боксировал в январе 2020-го
16:37
Тарас Шелестюк / Фото: Facebook боксера
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) готовится к первому бою за более чем полтора года.
35-летний боксер продемонстрировал скорость работы рук.
Напомним, предыдущий бой Шелестюк провел 31 января 2020-го года, победив единогласным решением судей аргентинца Луиса Альберто Верона (18-3-2, 9 КО). Недавно Тарас объявил, что вернется в ринг осенью. Также украинец не скрывает свои чемпионские амбиции.
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