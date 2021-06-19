Шеремета: «Сделаю все возможное, чтобы устроить шоу в бою с Мунгией»

Камил Шеремета / фото - Fightnews

Боксер средней весовой категории Камил Шеремета (21-1, 5 КО) поделился мыслями накануне возвращения в ринг против Хайме Мунгии (36-0, 29 КО). Поединок состоится 19 июня на арене в Эль-Пасо, США. Слова поляка приводит Boxing News 24.

Я не боюсь оказаться в месте, где будет много сторонников Хайме. Мне все равно. Я привык к этому. Я всегда сражаюсь на территории моих соперников»