Мунгуйя вернется в ринг боем против Шереметы
Шеремета: «Сделаю все возможное, чтобы устроить шоу в бою с Мунгией»
Поляк не боится выступать перед американской публикой
08:49
Камил Шеремета / фото - Fightnews
Боксер средней весовой категории Камил Шеремета (21-1, 5 КО) поделился мыслями накануне возвращения в ринг против Хайме Мунгии (36-0, 29 КО). Поединок состоится 19 июня на арене в Эль-Пасо, США. Слова поляка приводит Boxing News 24.
«Нас ждет отличный бой, и я рад встретиться с таким потрясающим бойцом. В субботу вечером я сделаю все возможное, чтобы устроить отличное шоу для фанатов. Также я очень рад, что встречусь с непобедимым боксером, это делает наш поединок еще более значимым.
Я не боюсь оказаться в месте, где будет много сторонников Хайме. Мне все равно. Я привык к этому. Я всегда сражаюсь на территории моих соперников»
Шеремета ранее проанализировал свое поражение Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО)