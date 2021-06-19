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Шеремета: «Сделаю все возможное, чтобы устроить шоу в бою с Мунгией»

Поляк не боится выступать перед американской публикой
Бокс Профессиональный бокс
08:49
Шеремета: «Сделаю все возможное, чтобы устроить шоу в бою с Мунгией»
Камил Шеремета / фото - Fightnews

Боксер средней весовой категории Камил Шеремета (21-1, 5 КО) поделился мыслями накануне возвращения в ринг против Хайме Мунгии (36-0, 29 КО). Поединок состоится 19 июня на арене в Эль-Пасо, США. Слова поляка приводит Boxing News 24.

«Нас ждет отличный бой, и я рад встретиться с таким потрясающим бойцом. В субботу вечером я сделаю все возможное, чтобы устроить отличное шоу для фанатов. Также я очень рад, что встречусь с непобедимым боксером, это делает наш поединок еще более значимым.

Я не боюсь оказаться в месте, где будет много сторонников Хайме. Мне все равно. Я привык к этому. Я всегда сражаюсь на территории моих соперников» 

Шеремета ранее проанализировал свое поражение Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО)

Антон Кривенко
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Камил Шеремета Хайме Мунгуйя

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