«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Шлеменко: «Усик отомстил Джошуа за Владимира Кличко»
Известный российский боец ММА поздравил Александра с победой
27 сентября 11:26
Александр Шлеменко / фото - BR
Именитый российский средневес ММА Александр Шлеменко прокомментировал последний бой украинского боксера Александра Усика (19-0, 13 КО), в котором он победил Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) и отобрал у него три чемпионских пояса супертяжелого веса.
«В жизни Усика все складывалось очень хорошо, и меня это радует. Была выиграна Олимпиада, было выиграно очень интересное Гран-при, в котором участвовал Мурат Гассиев. Усик выиграл это Гран-при и, как мне кажется, этим очень сильно, смело и громко заявил о себе на весь мир. А потом он поднялся в тяжелый вес, где заявил еще громче, потому что соперник у него был не подарок.
Никто не может сказать, что оппонент у него был проходной, слабый или недостаточно тяжелый, недостаточно бьющий, недостаточно сильный. Этот соперник выигрывал у Владимира Кличко, и Усик, по сути, отомстил за него».
Напомним, Джо Джойс вызвал Усика на поединок.