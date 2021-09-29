Джо Джойс уверен, что может побить Джошуа
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Британский супертяжеловес намерен отобрать титулы у украинца
27 сентября 11:23
Джо Джойс / Фото - standard.co.ukРейтинговый британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0-0, 12 KO) в своем аккаунте Twitter заявил, что намерен выйти в ринг в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0-0, 13 KO), который накануне разобрался с Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO).
«Поздравления Усику. Теперь я хочу свой шанс. Я не позволю ему дышать».
Ранее Джойс и Усик вели переговоры о поединке за временный титул WBO, так как Джошуа на тот момент договаривался о мегафайте с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
Накануне Джойс назвал сроки своего следующего поединка.