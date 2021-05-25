Силлах: «Владимир Кличко начал двигаться – там Мохаммед Али, я его догнать не мог»

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Экс-претендент на титул в полутяжелом весе Исмаил Силлах (25-6, 19 KO) в интервью ютуб-каналу BOXING STUDIO заявил, что Владимир Кличко был куда более одаренным бойцом, чем считают некоторые болельщики, критикующие украинского супертяжеловеса за однообразный и осторожный стиль ведения боя.

Кличко как-то говорил: «Зачем делать то, что может привести к какой-то ошибке?» Он делает минимум, но четко. Он использует джеб, двоечки – и все, он может выиграть этим бой. Но когда на кону стоят 20-30 миллионов, зачем рисковать и лезть в перебивку?

Он может все, очень классно двигается. Когда я с ним боксировал, я много двигался. Он как-то говорит: «Окей, догоняй ты меня». Начал двигаться – там Мохаммед Али. Очень классно на ногах двигался, я его не мог догнать. Он может все, но у него рациональный подход: сделать минимум, но четкий минимум для победы».