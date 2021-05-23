Стала известна дата следующего поединка Сиренко
Сиренко: «Башир имеет определенный вайб, он очень вдохновляет на творчество»
Владислав сейчас готовится к следующему бою
16:59
Владислав Сиренко, Джеймс Али Башир / Фото: Инстаграм
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко
(16-0, 13 КО) рассказал YouTube-каналу промоутерской компании ULions Boxing Promotions о подготовке к следующему бою, который запланирован на 12 июня.
О тренере Джеймсе Али Башире.
«Я всегда рад когда Башир рядом со мной потому что он имеет определенный вайб, он очень вдохновляет на творчество. Поэтому мне всегда приятно быть с ним».
О проведенном баскетбольном матче на тренировке.
«У нас не так часто бывают какие-то игровые тренировки, так как можно подвернуть ногу, получить еще кучу различных травм. Но это очень нужно для разгрузки. Я лично считаю, что каждому спортсмену нужно заниматься другими видами спорта, чтобы развивать себя со всех сторон. Лично я до бокса играл в футбол и сейчас играю. Умею немножко играть в баскетбол, пробовал силы в теннис».
О боксерах в тренировочном лагере.
«Многих ребят я знаю, со многими мы тренировались. Это проверенные люди, которым можно доверять и с которыми можно работать. Поэтому мы снова приглашаем их тренироваться с нами, и с большой благодарностью относимся к ним».
Об этапах подготовки.
«Моя подготовка делится на два этапа. Первый этап – это когда мы набираем кондиции для спарринг-сессий, и чтобы функционально быть готовым к бою. Вторая половина лагеря – это когда мы проводим спарринг-сессии. Башир в основном приезжает на спарринги».
Напомним, Сиренко в прошлом поединке выиграл решением судей к Камила Соколовски.
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