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Сиренко: «Башир имеет определенный вайб, он очень вдохновляет на творчество»

Владислав сейчас готовится к следующему бою

Бокс Профессиональный бокс
16:59
Сиренко: «Башир имеет определенный вайб, он очень вдохновляет на творчество»
Владислав Сиренко, Джеймс Али Башир / Фото: Инстаграм

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) рассказал YouTube-каналу промоутерской компании ULions Boxing Promotions о подготовке к следующему бою, который запланирован на 12 июня.

О тренере Джеймсе Али Башире.

«Я всегда рад когда Башир рядом со мной потому что он имеет определенный вайб, он очень вдохновляет на творчество. Поэтому мне всегда приятно быть с ним».

О проведенном баскетбольном матче на тренировке.

«У нас не так часто бывают какие-то игровые тренировки, так как можно подвернуть ногу, получить еще кучу различных травм. Но это очень нужно для разгрузки. Я лично считаю, что каждому спортсмену нужно заниматься другими видами спорта, чтобы развивать себя со всех сторон. Лично я до бокса играл в футбол и сейчас играю. Умею немножко играть в баскетбол, пробовал силы в теннис».

О боксерах в тренировочном лагере.

«Многих ребят я знаю, со многими мы тренировались. Это проверенные люди, которым можно доверять и с которыми можно работать. Поэтому мы снова приглашаем их тренироваться с нами, и с большой благодарностью относимся к ним».

Об этапах подготовки.

«Моя подготовка делится на два этапа. Первый этап – это когда мы набираем кондиции для спарринг-сессий, и чтобы функционально быть готовым к бою. Вторая половина лагеря – это когда мы проводим спарринг-сессии. Башир в основном приезжает на спарринги».

Напомним, Сиренко в прошлом поединке выиграл решением судей к Камила Соколовски.

Карен Агабекян
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Али Башир Владислав Сиренко

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