Сиренко: «Фьюри и Усик – самые неудобные супертяжеловесы»
Сиренко назвал лучшего боксера современности. И это не Ломаченко, и не Усик
Украинский проспект оценил стиль ведения боя звездным боксером
18:47
Владислав Сиренко / Фото - FacebookНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ» назвал лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.
«Получаю удовольствие, просматривая бои Канело. Он очень крутой, реальный боец. Мне очень сильно симпатизирует его стиль ведения боя, то как он себя ведет – красавчик. В спортивном плане я очень сильно его уважаю. Считаю, что на данный момент он лучший боец».
Напомним, 18 декабря Сиренко выйдет на ринг против своего соотечественника Андрея Руденко (34-5, 20 КО).
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