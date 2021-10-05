Сиренко провел первое вбрасывание в матче «Сокола» в УХЛ
Сиренко: «Очень хорошо поднялся в рейтингах после боя с Устиновым»
Перспективный украинский супертяж нокаутировал россиянина в первом раунде
12:31
Фото: mixsport.pro
Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) рассказал, как на его карьеру повлияла победа на 44-летним ветераном из России Александром Устиновым:
«Нокаут в первом раунде? Вообще не ожидал. Зная опыт Устинова, зная то, как он может, скажем так, этим воспользоваться, подвязать, где-то засушить бой, я думал, что бой продлиться дистанцию и настраивался на это. Но получилось, что в первом раунде провел хорошую комбинацию. Затем мы еще разбирали эту комбинацию, мы ее изучали, работали над ней очень долго, поэтому она и получилась.Одним из тренеров Сиренко является известный американский специалист Джеймс Али Башир, который считает, что его подопечный уже готов боксировать с лучшими супертяжеловесами планеты.
Очень хорошо поднялся в рейтингах после боя с Устиновым, вошел в топ-30. Сейчас, чем больше поднимаешь планку, тем сложение становится, в плане даже, выбора соперников. Ты загоняешь себя в определенные рамки, за которые уже не можешь выходить. Чем выше ты поднимаешься, тем рамки эти уже и уже».