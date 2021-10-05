Сиренко: «Очень хорошо поднялся в рейтингах после боя с Устиновым»

Фото: mixsport.pro

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) рассказал, как на его карьеру повлияла победа на 44-летним ветераном из России Александром Устиновым:

Очень хорошо поднялся в рейтингах после боя с Устиновым, вошел в топ-30. Сейчас, чем больше поднимаешь планку, тем сложение становится, в плане даже, выбора соперников. Ты загоняешь себя в определенные рамки, за которые уже не можешь выходить. Чем выше ты поднимаешься, тем рамки эти уже и уже».