Сиренко прокомментировал критические высказывания Башира об Усике

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Украинский проспект-супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 KO), которого тренирует бывший тренер Александра Усика (18-0, 13 KO) Джеймс Али Башир, в интервью ресурсу «Боксерская правда» заявил, что СМИ вырывают из контекста высказывания специалиста об экс-подопечном и его окружении.

Поверьте мне, Али Башир - достаточно возрастной, очень мудрый человек. Он всегда спокойный, веселый и позитивный. В нем вообще минимум агрессии. Естественно, в стрессовых ситуациях каждый человек может проявить себя агрессивно. В ситуации, когда что-то идет неправильно, по его мнению, он тоже может быть в разумной мере агрессивным».