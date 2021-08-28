Сиренко: «Я бы выскочил в ринг с Джошуа, но всему свое время»
Сиренко прокомментировал критические высказывания Башира об Усике
Украинец считает, что СМИ вырывают из контекста высказывания специалиста об экс-подопечном
15:55
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Украинский проспект-супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 KO), которого тренирует бывший тренер Александра Усика (18-0, 13 KO) Джеймс Али Башир, в интервью ресурсу «Боксерская правда» заявил, что СМИ вырывают из контекста высказывания специалиста об экс-подопечном и его окружении.
«Я объясню ситуацию, которая происходит. У него есть хороший друг, который журналист в Британии. Я думаю, что этот человек просто выводит его на какие-то вот такие разговоры, и тем самым он может позволить себе открываться максимально. Он использует эту информацию, и ее потом растягивают наши СМИ. Естественно, наши СМИ не следуют по контексту, берут какую-то определенную фразу, публикуют ее и тем самым могут кого-то выставить не в идеальном свете.
Поверьте мне, Али Башир - достаточно возрастной, очень мудрый человек. Он всегда спокойный, веселый и позитивный. В нем вообще минимум агрессии. Естественно, в стрессовых ситуациях каждый человек может проявить себя агрессивно. В ситуации, когда что-то идет неправильно, по его мнению, он тоже может быть в разумной мере агрессивным».
Владислав Сиренко высказался о трансформации Александра Усика накануне поединке против Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).