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Сиренко рассказал о спаррингах с олимпийским чемпионом
Украинский супертяжеловес «задал жару» Тони Йоке
16:43
Фото: B1 Boxing
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) вспомнил о спаррингах с олимпийским чемпионом Тони Йокой (11-0, 9 КО):
«Я приехал во Францию перед Устиновым на спарринги с Тони Йокой – у нас было несколько спарринг-сессий. Мы тогда спарринговали за несколько дней до моего поединка. В воскресенье мы спарринговали, а уже в пятницу у меня бой. Впервые в карьере спарринговал так близко к поединку. Обычно чем ближе к бою – тем ниже темп тренировок, но здесь все было наоборот.
Тогда было запланировано 6 раундов спаррингов, но Башир начал кричать: «Давай-давай, он же сдулся. Дави его». Тони Йока это услышал, его это задело, и мы в воскресенье отспаринговали десять раундов. Пять дней до боя, а мы такие нагрузки проходим».
Напомним, Сиренко нокаутировал Устинова в первом раунде.
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