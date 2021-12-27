Сиренко рассказал о спаррингах с олимпийским чемпионом

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Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) вспомнил о спаррингах с олимпийским чемпионом Тони Йокой (11-0, 9 КО):

Тогда было запланировано 6 раундов спаррингов, но Башир начал кричать: «Давай-давай, он же сдулся. Дави его». Тони Йока это услышал, его это задело, и мы в воскресенье отспаринговали десять раундов. Пять дней до боя, а мы такие нагрузки проходим».