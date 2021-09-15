Сиренко после эффектной победы нокаутом поднялся в рейтинге лучших супертяжеловесов мира
Украинский нокаутер вырубил россиянина, а затем как ни в чем не бывало отправился в «Диснейленд»
Владислав Сиренко задержался в Париже
16:15
Фото: facebook.com/b1boxing
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) остался на несколько дней в Париже после яркой победы нокаутом над россиянином Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО).
Боксер погулял по городу и побывал в «Диснейленде».
Ранее Сиренко признался, что нокаутировал Устинова благодаря комбинации, отработанной на тренировках, а тренер украинца заявил, что Влад уже может сражаться с топовыми супертяжеловесами.