«Сокол» забросил семь безответных шайб в ворота «Рулав Одд»
Сиренко провел первое вбрасывание в матче «Сокола» в УХЛ
В итоге, киевляне победили 7:0
27 сентября 20:48
Владислав Сиренко / Фото: b1.boxing
Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) произвел первое вбрасывание в матче Украинской хоккейной лиги между киевским «Соколом» и харьковским «Рулав Одд» (0:7).
Отметим, что Сиренко также посетил раздевалку «Сокола», в детско-юношеской школе которого занимается его младший брат.
Напомним, ранее Сиренко нокаутировал ветерана супертяжелого веса из России.
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