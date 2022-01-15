Лучший нокаут 2021 года от украинских боксеров. Вспоминаем, как Сиренко потушил свет Устинову
Сиренко вошел в рейтинг WBO. Еще пара побед – и сможет претендовать на титул
Украинский супертяжеловес имеет 19 побед на профессиональном ринге
15 января 22:27
Фото: пресс-служба facebook.com/b1boxing
Один из самых перспективных украинских супертяжеловесов Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) вошел в рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO). 26-летний боксер занял 15 место.
Поясом WBO владеет другой представитель Украины – Александр Усик (19-0, 13 КО). Первый номер рейтинга – британец Джо Джойс.
Топ-15 рейтинга WBO:
Место в топ-15 рейтинга – большой шаг для Сиренко. Это позволит ему увеличить уровень оппозиции и, в случае удачных боев, претендовать на титул чемпиона мира.
В 2021 году Сиренко провел четыре поединка и во всех одержал победы. Сейчас он находится в Лос-Анджелесе, США, где, возможно, ему подыскивают следующего соперника.
Сам Сиренко хотел бы подраться против Мурата Гассиева.