Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере

Эрик Молина / фото - Eurosport

39-летний боксер супертяжелой весовой категории Эрик Молина (28-7, 19 КО) одержал досрочную победу над джорнименом Алехандро де ла Торре (2-11, 2 КО) на вечере бокса в Мексике.

Во втором раунде боя андердог полез в клинч к Молине, соперники оперлись на канаты, однако те не выдержали веса 2 представителей хэвивейта. После того, как ринг обвалился, спортсмены подождали 2 часа и продолжили бой. В том же раунде Эрик завершил бой досрочно.

CRAZY scene last night in Matamoros, Mexico as 44yr old heavyweight Alejandro de la Torre (2-11) rams 39yr old Eric "Little Drummer Boy" Molina (28-7) through the ropes in the 2nd!



After a 2 hour delay - Molina got the victory



Thanks to @BigT7457 & Boxing King Media! pic.twitter.com/cfWJoF9DYv