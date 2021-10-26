Смит: «По Канело очень трудно попасть чистым ударом»

Каллум Смит / фото - Matchroom Boxing

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит (28-1, 20 КО) поделился своим воспоминаниями от боя против Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), а также объяснил, почему мексиканца считают одним из лучших боксеров своего поколения. Цитирует Смита портал IFL TV.

Меня не особо многое удивило в нем, если только его навыки защиты – по нему было очень трудно попасть чистым ударом. Мы могли оценить его реакцию во время потасовки с Калебом Плантом, когда он пытался отвесить Канело пощечину. По нему невероятно трудно приложиться, что мешает тебе атаковать, и из-за тебе приходиться вести бой на его условиях. Но, да, он был хорош. Он очень хороший боец, и я думаю, что добьется еще больших успехов».