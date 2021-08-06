Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец 3:2 Окончен
Теннис (1 событие из 18) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест -:- Запланирован
22:00 Труа - ПСЖ -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс -:- Запланирован
16:30 Кремень - Полесье -:- Запланирован
18:30 Агробизнес - Авангард -:- Запланирован
18:30 Прикарпатье - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Александрия -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль -:- Запланирован
21:45 Монпелье - Марсель -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:00 Нива Т - Олимпик -:- Запланирован
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо -:- Запланирован
19:30 Ворскла - ФК Львов -:- Запланирован

Собрали бы несколько стадионов. Хирн рассказал, сколько людей хотело приобрести билеты на бой Джошуа – Усик

Вместимость стадиона «Тоттенхэма» порядка 62 тысяч зрителей
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 14:19
Собрали бы несколько стадионов. Хирн рассказал, сколько людей хотело приобрести билеты на бой Джошуа – Усик
Хирн и Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV рассказал о ситуации с билетами на поединок британца с Александром Усиком (18-0, 13 KO):

Просто чтобы вы понимали, было свыше 50 тысяч человек в очереди, которые пытались купить билеты на поединок. Данные покажут, что мы бы могли продать свыше 200 тысяч билетов. Конечно, не каждый может выхватить билет за 50 фунтов стерлингов. Но ты не всегда получаешь то, чего хочешь.

«Лондон зовет в преисподнюю». Усик готовится к войне с Джошуа.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Эдди Хирн

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
6 августа 2021г. 15:24
Ну что он несет Хирн?  Пиаршик он простой,  и тем самым надувает этот бой. В бою Кличко- Джошуа  на стадионе посещали свыше 90 тысяча зрителей. А в  бою Джошуа- Усик только 62 тысяча. Так что пусть Хирн не пиздить.
0 0
Ответить

Новости по тегам

Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»
Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 18:00
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 16:01
Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»
Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 14:41
4
«Лондон зовет в преисподнюю». Усик готовится к войне с Джошуа
«Лондон зовет в преисподнюю». Усик готовится к войне с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 12:01
1
Кэмпбелл: «Если Джошуа использует свои сильные стороны, то, думаю, победит Усика»
Кэмпбелл: «Если Джошуа использует свои сильные стороны, то, думаю, победит Усика»
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 20:21
Хирн рассказал, с кем Альварес проведет поединок в сентябре
Хирн рассказал, с кем Альварес проведет поединок в сентябре
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 18:31

Новости: Бокс

Арум рассказал о психическом состоянии Фьюри
Арум рассказал о психическом состоянии Фьюри
Профессиональный бокс
6 августа 20:40
Брэдли рассказал, каким образом Спенсу следует боксировать с Пакьяо
Брэдли рассказал, каким образом Спенсу следует боксировать с Пакьяо
Профессиональный бокс
6 августа 19:00
Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»
Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»
Профессиональный бокс
6 августа 18:00
В WBO санкционировали бой Херринга и Стивенсона
В WBO санкционировали бой Херринга и Стивенсона
Профессиональный бокс
6 августа 17:00
Ломаченко: «Украина – моя родина, не вижу смысла ехать куда-то»
Ломаченко: «Украина – моя родина, не вижу смысла ехать куда-то»
Профессиональный бокс
6 августа 16:24
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Профессиональный бокс
6 августа 16:01
Роуч: «Я не верю, что Спенс оправился после аварии»
Роуч: «Я не верю, что Спенс оправился после аварии»
Профессиональный бокс
6 августа 15:55
Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»
Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»
Профессиональный бокс
6 августа 14:41
Собрали бы несколько стадионов. Хирн рассказал, сколько людей хотело приобрести билеты на бой Джошуа – Усик
Собрали бы несколько стадионов. Хирн рассказал, сколько людей хотело приобрести билеты на бой Джошуа – Усик
Профессиональный бокс
6 августа 14:19
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
20
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
2
Все новости