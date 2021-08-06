«Лондон зовет в преисподнюю». Усик готовится к войне с Джошуа
Собрали бы несколько стадионов. Хирн рассказал, сколько людей хотело приобрести билеты на бой Джошуа – Усик
Вместимость стадиона «Тоттенхэма» порядка 62 тысяч зрителей
6 августа 14:19
Хирн и Джошуа / Фото: Matchroom Boxing
Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн
в интервью Youtube каналу iFL TV рассказал о ситуации с билетами на поединок британца с Александром Усиком (18-0, 13 KO):
Просто чтобы вы понимали, было свыше 50 тысяч человек в очереди, которые пытались купить билеты на поединок. Данные покажут, что мы бы могли продать свыше 200 тысяч билетов. Конечно, не каждый может выхватить билет за 50 фунтов стерлингов. Но ты не всегда получаешь то, чего хочешь.
«Лондон зовет в преисподнюю». Усик готовится к войне с Джошуа.