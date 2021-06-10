Сондерс: «После боя с Альваресом я напичкан металлом, как Терминатор»

Билли Джо Сондерс и Сауль Альварес / фото - ESPN

Экс-чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) вспомнил свой крайний бой против Сауля Альвареса (56-1-2, 37 КО). Британец не смог выйти на 9-й раунд против Канело из-за травмы глазницы. В интервью Talk Sport боксер рассказал о последствиях повреждения.

Как только я прибыл домой, я наслаждался временем с семьей, позабыв о боксе. Было здорово.

Люди говорили, что я хорошо выглядел в нашем поединке, но он – боксер мирового уровня и поймал меня соответствующим ударом. Нужно отдать ему должное и проявить уважение.

Он – очень и очень хороший боец. Очень хитрый.

Когда я вышел на ринг, то подумал: «Это ли то?» Я ожидал большего, но предполагаю, каждый будет чувствовать себя подобным образом в таком бою».