Сондерс призвал Усика подраться с Фьюри: «Тайсон – следующий»

Британец считает, что украинец должен встретиться с «Цыганским Королем»

Билли Джо Сондерс / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион в двух весовых категориях, британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 KO) поздравил новоиспеченного обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) с победой над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а также выразил мнение, что дальше украинец должен подраться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Боксеры пообщались в FaceTime после боя Усика с Джошуа.

«Тайсон – следующий. Вы лучшие. Лучший против лучшего. Ты и Тайсон – двое лучших».

Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над Энтони Джошуа.