Хирн назвал сроки реванша Джошуа с Усиком
Сондерс призвал Усика подраться с Фьюри: «Тайсон – следующий»
Британец считает, что украинец должен встретиться с «Цыганским Королем»
27 сентября 08:00
Билли Джо Сондерс / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион в двух весовых категориях, британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 KO) поздравил новоиспеченного обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) с победой над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а также выразил мнение, что дальше украинец должен подраться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Боксеры пообщались в FaceTime после боя Усика с Джошуа.
«Тайсон – следующий. Вы лучшие. Лучший против лучшего. Ты и Тайсон – двое лучших».
Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над Энтони Джошуа.