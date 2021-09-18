Сондерс рассказал, почему медленно стартовал в бою с Альваресом

Билли Джо Сондерс / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион в двух весовых категориях, британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 KO) объяснил в интервью YouTube-каналу IFL TV, почему намеренно попридержал себя на старте майского поединка с чемпионом WBC, WBA и WBO, мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Его план состоял в том, чтобы заставить меня ошибиться, понимаете? Этот парень был в ринге с лучшими. И у меня была своя возможность, хоть она и не закончилась так, как я хотел.

Что же касается темпа, то я начал медленнее, чем когда-либо, поскольку понимал, что они хотят от меня быстрого старта. И, конечно же, я понимал, что в таком случае мне нужен уверенный и мощный финиш. Потому что в противном случае я бы взял большие риски в последние три-четыре раунда».