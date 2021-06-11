Сондерс после поражения от Альвареса задумывается о завершение карьеры

Британец доверится совету отца о будущем в боксе

Альварес против Сондерса / Фото: EFE

Экс-чемпион мира Билли Джо Сондерс (30-1, 14 KO) заявил Talk SPORT, что может завершить карьеру после поражения от лидера рейтинга P4P Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO). Также Сондерс признался, что чувствует себя Терминатором после множественных операций.



Мне 31 год, но я не терпел избиений, у меня не отсохли мозги настолько, чтобы я не мог сформулировать предложение, поэтому надо сесть и посмотреть на варианты продолжения карьеры. Нужно все взвесить. Нельзя просто вернуться и драться за позицию в рейтинге, пояса не прокормят моих детей. Все звезды должны сойтись правильным образом и это должен быть правильный бой. Сложно возвращаться после таких поединков. Что будет дальше? Я поговорю со своим отцом, потому что его мнение будет иметь большое значение. Честно говоря, скорее всего, он и примет решение. Тут шансы 50 на 50. Лично я думаю, что подерусь еще один или два раза, но это должны быть правильные бои. Но если папа скажет: «Бросай бокс, сынок и больше не возвращайся на ринг», то, наверное, я так и сделаю.

Вероятный следующий соперник Альвареса Калеб Плант (21-0, 12 KO) рассказал, в чем его отличие от Сондерса.