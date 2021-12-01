Сондерса обвиняют в нанесении ножевого ранения и ношении огнестрельного оружия

Бывший чемпион мира категорически отрицает все претензии

Билли Джо Сондерс / фото - boxingscene.com

Британца Билли Джо Сондерса (30-1, 14 KO) обвиняют в том, что он якобы подрезал человека в уличной драке, сообщает ресурс British Boxing News.

По словам отца предполагаемой жертвы, по крайней мере один из его троих сыновей подрался с Сондерсом и «усадил его на ж*пу». Затем этот человек на видео говорит, какой слабый боксер Билли Джо, потому что британца «усадили» и остальные его сыновья.

Бывшего чемпиона мира обвиняют в том, что он вытащил нож и нанес удар Джонни Данну в руку. Сондерс также обвиняется в ношении огнестрельного оружия: он якобы направил ствол на Патрика Данна – брата того, с кем конфликтовал.

Билли Джо Сондерс прокомментировал ситуацию в Instagram и категорически отрицает все обвинения.

В своем последнем поединке Билли Джо Сондерс уступил Саулю Альваресу (56-1-2, 38 KO). Британец признался, что может завершить карьеру после поражения от Канело.