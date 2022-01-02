Сосновский: «Рефери справедливо остановил бой Выхрист – Киладзе»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 23
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Хоккей (9 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 96:112 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит 110:120 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли -:- Запланирован
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал 0:0 Запланирован
17:15 Атлетико - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Сосновский: «Рефери справедливо остановил бой Выхрист – Киладзе»

Заслуженный тренер Украины разобрал последний поединок Виктора
Бокс Профессиональный бокс
13:00
Сосновский: «Рефери справедливо остановил бой Выхрист – Киладзе»
Фото: Facebook Дмитрия Сосновского

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поделился мнением о бое супертяжеловеса Виктора Выхриста (9-0, 7 КО) против грузина Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО):

«Чем выше подымаешься в табели о рангах, тем сильнее соперники попадаются тебе на пути. На мой взгляд, Выхристу на профессиональном ринге еще не приходилось выяснять отношения с таким квалифицированным боксером, как Яго Киладзе, который, кстати, в свое время неоднократно выступал в чемпионате Украины, представляя Донецк. Это хорошо обученный мастер, у которого к тому же, побольше опыта выступлений среди профессионалов.

Думаю, что в Голливуде Виктор несколько изменил себе, решив ввязаться в обмен ударами со средней дистанции. Хотя, учитывая свои антропометрические данные, ему нужно было держать дистанцию и бить под разным углом. А так получилось настоящее рубилово и зрители уваидели сразу пять нокдаунов менее чем за шесть минут. Рефери справедливо остановил бой после третьего падения грузина во втором раунде.

Поймал себя на мысли, что где-то, и такие бои необходимы в виде наглядного пособия, как не надо предоставлять шансы сопернику в ринге. К счастью, на этот раз обошлось. У Выхриста опытные тренеры, будет проведена работа над ошибками, прежде всего, тактического плана. И уже в следующем бою мы увидим привычного Выхриста: техничного, предугадывающего ходы соперника, надежного в защите с разящими ударами».


Напомним, бой Выхрист – Киладзе завершился скандалом: во втором раунде украинец в очередной раз отправил грузина в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить бой, однако Киладзе был несогласен с решением судьи в ринге и даже ударил его.

Источник: meta-ratings.com.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дмитрий Сосновский Виктор Выхрист

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Это мог быть бой года. Украинский супертяж выдал шоу: пять нокдаунов, соперник ударил рефери
Послесловие
Это мог быть бой года. Украинский супертяж выдал шоу: пять нокдаунов, соперник ударил рефери
Бокс Профессиональный бокс
13:04
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
04:30
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Виктор Выхрист победил Яго Киладзе. Как это было
Виктор Выхрист победил Яго Киладзе. Как это было
Бокс Профессиональный бокс
03:11
1
Выхрист оказался тяжелее Киладзе накануне очного противостояния
Выхрист оказался тяжелее Киладзе накануне очного противостояния
Бокс Профессиональный бокс
01 января 12:40
Выхрист и Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя
Выхрист и Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя
Бокс Профессиональный бокс
31 декабря 2021г. 14:53

Новости: Бокс

Роберт Гарсия предсказал победителя боя Ломаченко – Дэвис
Роберт Гарсия предсказал победителя боя Ломаченко – Дэвис
Профессиональный бокс
14:30
Мощнейшие нокдауны из дивизиона Ломаченко. Два страшных падения, после которых угол боксера сдался
Послесловие
Мощнейшие нокдауны из дивизиона Ломаченко. Два страшных падения, после которых угол боксера сдался
Профессиональный бокс
14:00
Эдвардс: «Портер отлично сражался в бою с Кроуфордом»
Эдвардс: «Портер отлично сражался в бою с Кроуфордом»
Профессиональный бокс
13:30
Это мог быть бой года. Украинский супертяж выдал шоу: пять нокдаунов, соперник ударил рефери
Послесловие
Это мог быть бой года. Украинский супертяж выдал шоу: пять нокдаунов, соперник ударил рефери
Профессиональный бокс
13:04
Сосновский: «Рефери справедливо остановил бой Выхрист – Киладзе»
Сосновский: «Рефери справедливо остановил бой Выхрист – Киладзе»
Профессиональный бокс
13:00
Нганну назвал лучшего боксера-супертяжеловеса в мире
Нганну назвал лучшего боксера-супертяжеловеса в мире
Профессиональный бокс
12:25
Эллерби: «Райан Гарсия не будет драться с Крузом»
Эллерби: «Райан Гарсия не будет драться с Крузом»
Профессиональный бокс
11:40
Вот это формы! Новая фотосессия жены Усика
Вот это формы! Новая фотосессия жены Усика
Профессиональный бокс
10:32
Обновился рейтинг P4P от BoxingScene: Усика нет в топ-3
Обновился рейтинг P4P от BoxingScene: Усика нет в топ-3
Профессиональный бокс
10:24
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости