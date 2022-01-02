Сосновский: «Рефери справедливо остановил бой Выхрист – Киладзе»
Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поделился мнением о бое супертяжеловеса Виктора Выхриста (9-0, 7 КО) против грузина Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО):
«Чем выше подымаешься в табели о рангах, тем сильнее соперники попадаются тебе на пути. На мой взгляд, Выхристу на профессиональном ринге еще не приходилось выяснять отношения с таким квалифицированным боксером, как Яго Киладзе, который, кстати, в свое время неоднократно выступал в чемпионате Украины, представляя Донецк. Это хорошо обученный мастер, у которого к тому же, побольше опыта выступлений среди профессионалов.
Думаю, что в Голливуде Виктор несколько изменил себе, решив ввязаться в обмен ударами со средней дистанции. Хотя, учитывая свои антропометрические данные, ему нужно было держать дистанцию и бить под разным углом. А так получилось настоящее рубилово и зрители уваидели сразу пять нокдаунов менее чем за шесть минут. Рефери справедливо остановил бой после третьего падения грузина во втором раунде.
Поймал себя на мысли, что где-то, и такие бои необходимы в виде наглядного пособия, как не надо предоставлять шансы сопернику в ринге. К счастью, на этот раз обошлось. У Выхриста опытные тренеры, будет проведена работа над ошибками, прежде всего, тактического плана. И уже в следующем бою мы увидим привычного Выхриста: техничного, предугадывающего ходы соперника, надежного в защите с разящими ударами».
Напомним, бой Выхрист – Киладзе завершился скандалом: во втором раунде украинец в очередной раз отправил грузина в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить бой, однако Киладзе был несогласен с решением судьи в ринге и даже ударил его.