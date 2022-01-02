Сосновский: «Рефери справедливо остановил бой Выхрист – Киладзе»

Фото: Facebook Дмитрия Сосновского

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поделился мнением о бое супертяжеловеса Виктора Выхриста (9-0, 7 КО) против грузина Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО):

Думаю, что в Голливуде Виктор несколько изменил себе, решив ввязаться в обмен ударами со средней дистанции. Хотя, учитывая свои антропометрические данные, ему нужно было держать дистанцию и бить под разным углом. А так получилось настоящее рубилово и зрители уваидели сразу пять нокдаунов менее чем за шесть минут. Рефери справедливо остановил бой после третьего падения грузина во втором раунде.

Поймал себя на мысли, что где-то, и такие бои необходимы в виде наглядного пособия, как не надо предоставлять шансы сопернику в ринге. К счастью, на этот раз обошлось. У Выхриста опытные тренеры, будет проведена работа над ошибками, прежде всего, тактического плана. И уже в следующем бою мы увидим привычного Выхриста: техничного, предугадывающего ходы соперника, надежного в защите с разящими ударами».