Фьюри: «Уайлдер уверенно побьет Джошуа, Усика и всех остальных супертяжеловесов»
Спарринг-партнер Джошуа: «Когда Энтони проиграл Усику, все плакали»
Вартан Арутюнян – об атмосфере на стадионе «Тоттенхэм Хотспур»
30 сентября 11:58
Джошуа - Усик / фото - Getty Images
Вартан Арутюнян, спарринг-партнер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), рассказал об атмосфере на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» после поражения британского боксера Александру Усику (19-0, 13 КО).
«Конечно, все болели за Джошуа, только его и ждали. Были даже драки после боя. Когда Джошуа проиграл, все плакали. Кого я видел вокруг, все реально плакали. Там охрана стояла возле рингсайда. И эти охранники стояли и плакали. Такого вообще никто не ожидал. Там зал просто был в шоке. Все ушли со слезами на глазах.
Что касается драки, я, честно говоря, даже не понял. Там несколько темнокожих парней били англичанина. Там даже такая ситуация была – один охранник лезет, а ему говорят: «Да оставь его, пусть бьют» и показывают, чтобы он дал с локтя. Реально после боя были драки, но атмосфера очень хорошая в том плане, что люди любят спорт».
Напомним, Хирн не против организовать реванш Усик – Джошуа в Украине.