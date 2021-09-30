Спарринг-партнер Джошуа: «Когда Энтони проиграл Усику, все плакали»

Джошуа - Усик / фото - Getty Images

Вартан Арутюнян, спарринг-партнер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), рассказал об атмосфере на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» после поражения британского боксера Александру Усику (19-0, 13 КО).

Что касается драки, я, честно говоря, даже не понял. Там несколько темнокожих парней били англичанина. Там даже такая ситуация была – один охранник лезет, а ему говорят: «Да оставь его, пусть бьют» и показывают, чтобы он дал с локтя. Реально после боя были драки, но атмосфера очень хорошая в том плане, что люди любят спорт».