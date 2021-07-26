Спарринг-партнер Джошуа рассказал, из-за какого недостатка Усик проиграет в грядущем мегафайте

Парвани и Джошуа / Фото: Sky Sports

Спарринг-партнер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Шокран Парвани (16-1, 13 KO) в интервью Sky Sports поделился мнением о предстоящем поединке британца с Александром Усиком (18-0, 13 KO).



У него не хватит сил для Джошуа. После 8 раунда он будет истощен и Джошуа его уложит.

Думаю, Энтони соберет все пояса супертяжелого веса. Он победит Тайсона Фьюри.

AJ более предан своему делу и сфокусирован на нем. В его голове один лишь бокс, и это важно. Он одолеет Фьюри.