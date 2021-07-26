Экс-тренер Кличко: «По очкам Усику очень тяжело победить Джошуа»
Спарринг-партнер Джошуа рассказал, из-за какого недостатка Усик проиграет в грядущем мегафайте
Немецкий крузер уверен, что мощи украинца не будет достаточно для победы над британцем
26 июля 15:30
Парвани и Джошуа / Фото: Sky Sports
Спарринг-партнер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Шокран Парвани (16-1, 13 KO) в интервью Sky Sports поделился мнением о предстоящем поединке британца с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
Я немного похож на Усика. Постоянно двигаюсь, работаю на ногах. Усик не панчер, но у него великолепный боксерский интеллект. Усик не панчер, у него нет мощи.
У него не хватит сил для Джошуа. После 8 раунда он будет истощен и Джошуа его уложит.
Думаю, Энтони соберет все пояса супертяжелого веса. Он победит Тайсона Фьюри.
AJ более предан своему делу и сфокусирован на нем. В его голове один лишь бокс, и это важно. Он одолеет Фьюри.
Экс-тренер Владимира Кличко боится, что поединок Усик – Джошуа постигнет судьба боя Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).
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