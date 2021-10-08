Фьюри впечатлен австралийскими супертяжеловесами
Спарринг-партнер Фьюри: «Я не нокаутировал Тайсона в спарринге, нокдауна тоже не было»
Джаред Андерсон сделал прогноз на поединок британца с Уайлдером
8 октября 13:22
Джаред Андерсон / Фото - badlefthook.comСпарринг-партнер чемпиона мира по версиям WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), Джаред Андерсон, рассказал, что британец не побывал на канвасе ринга от его ударов во время подготовительного процесса к поединку с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
Цитирует Андерсона BoxingScene.
«Нет, не было такого. Возможно, мне следовало раньше развеять слухи. Ну, знаете, болельщики часто реагируют на весь этот хайп в соцсетях. Но именно поэтому я и не хотел ничего комментировать, думал, все само рассосется. Но чтобы раз и навсегда закрыть вопрос отвечу, что никакого нокаута не было. И нокдауна тоже не было. Мне просто нравится работать с ним в паре. И я очень благодарен ему за эту возможность. Прогноз на его третий бой с Уайлдером? Считаю, что он выиграет досрочно до 7-го раунда. Но не забывайте, что я предвзят».
Ранее данную информацию подтвердил и со-промоутер Фьюри Боб Арум.
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября в Лас-Вегасе на знаменитой арене «T-Mobile».
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало боя – 06:30.
Комментарии 0