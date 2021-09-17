Спарринг-партнер Усика и Джошуа рассказал о плане украинца на предстоящий мегафайт

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Супертяж Мартин Баколе (16-1, 12 KO), спарринг-партнер Александра Усика (18-0, 13 KO) накануне боя с чемпионом WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), поделился планами украинца на предстоящий бой:



Усик делал то же самое. Он занимался этим в первом тяжелом весе, а теперь делает это и в супертяжелом дивизионе. Если бы у него было достаточно мощи, то он бы нокаутировал Дерека Чисору. Давайте посмотрим, что Усик покажет 25 сентября. Я думаю, он работает над тем, чтобы пройти всю дистанцию. Я не вижу, за счет чего он может нокаутировать Джошуа.