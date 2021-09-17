Менеджер Усика: «Александру вообще нечего терять в бою с Джошуа»
Спарринг-партнер Усика и Джошуа рассказал о плане украинца на предстоящий мегафайт
Баколе не верит в победу Александра нокаутом
11:40
Фото: Sky Sports
Супертяж Мартин Баколе (16-1, 12 KO), спарринг-партнер Александра Усика
(18-0, 13 KO) накануне боя с чемпионом WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), поделился планами украинца на предстоящий бой:
Знаете, бокс – это больше, чем мощный удар. Навыки тоже важны. Я усвоил ценный урок в этом плане. Когда я дрался с Майклом Хантером, то был заряжен лишь на мощный удар, чтобы остановить его. После боя мой тренер сказал: «Зачем ты делал это?» Мы усвоили урок, и я начал работать не только над мощью, но еще и над скоростью.
Усик делал то же самое. Он занимался этим в первом тяжелом весе, а теперь делает это и в супертяжелом дивизионе. Если бы у него было достаточно мощи, то он бы нокаутировал Дерека Чисору. Давайте посмотрим, что Усик покажет 25 сентября. Я думаю, он работает над тем, чтобы пройти всю дистанцию. Я не вижу, за счет чего он может нокаутировать Джошуа.
Также Баколе сравнил мощь британца и украинца.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.