Спарринг-партнер Владимира Кличко: «Усик сейчас на пике, он сможет найти лазейку и выиграть Джошуа»

Усик и Джошуа / Фото: Prosport.kz

Экс-претендент на титул в полутяжелом весе и бывший спарринг-партнер Владимира Кличко Исмаил Силлах (25-6, 19 KO) в интервью Youtube каналу BOXING STUDIO поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO).



Думаю, Саня может найти лазейку и выиграть. Почему нет? Возраст же поджимает. Всем хочется сделать сейчас, чтобы не ждать до 40 лет. Он классный боксер, но возраст поджимает: ты понимаешь, что начинаешь ржаветь.

Саня Усик сейчас на пике. Естественно, Джошуа тоже на пике, особенно после своего неудачного боя с Энди Руисом. Сейчас он не может сделать ошибку, но Усик, выходя на бой с Джошуа, включит мужика, потому что Джошуа – офигенный. Он у Владимира Кличко выиграл. Он звезда сейчас, и если Саня его побьет, то будет в истории бокса.