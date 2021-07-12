Пакьяо: «Не могу сказать, что Спенс самая большая проблема в моей карьере»
Спенс: «Если будет шанс – нокаутирую Пакьяо, если нет – выиграю решением судей»
Чемпион WBC и IBF – о предстоящем поединке с легендарным филиппинцем
12:21
Спенс и Пакьяо / Фото - badlefthook.comЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка экс-обладателем титулов в восьми дивизионах, легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует Спенса Ringnews 24.
«У меня есть возможность нокаутировать Пакьяо. Но гораздо важнее сосредоточиться не на нокауте, а на победе. Важно провести бой собрано. Ведь когда все твои мысли о нокауте, тогда ты торопишься, принимаешь неверные решения. Это я понял еще со времен выступлений в любителях. Нужно провести бой в своем ритме, на своей дистанции. Если будет шанс – нокаутирую. Если нет – выиграю решением судей. Он собирается показать преданность делу, и это будет действительно интересный бой для фанатов. Я определенно собираюсь уйти с победой».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также на кону этого поединка будет стоять вакантный титул The Ring.
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