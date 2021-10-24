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Спенс: «Мне нужен титульный бой»

Чемпион WBC, IBF хочет получить очередной объединительный поединок
Бокс Профессиональный бокс
16:24
Спенс: «Мне нужен титульный бой»
Фото: CBS DFW

Чемпион мира WBC, IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) в Twitter рассказал о желании провести очередной объединительный бой.

Из-за травмы глазницы американец не выходил в ринг с 5 декабря 2020 года:

«Мне нужен титульный бой… разминочные бои для тех, кто не уверен в себе».

Два других чемпиона в полусреднем весе – Йорденис Угас (WBA) и Теренс Кроуфорд (WBO).

Известно, что в поединке против Спенса заинтересован Угас, однако WBA не в восторге от подобного варианта развития событий.

Сергей Остапенко
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