Спенс вернулся в зал после отслоения сетчатки
Спенс: «Мне нужен титульный бой»
Чемпион WBC, IBF хочет получить очередной объединительный поединок
16:24
Фото: CBS DFW
Чемпион мира WBC, IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) в Twitter рассказал о желании провести очередной объединительный бой.
Из-за травмы глазницы американец не выходил в ринг с 5 декабря 2020 года:
«Мне нужен титульный бой… разминочные бои для тех, кто не уверен в себе».
Два других чемпиона в полусреднем весе – Йорденис Угас (WBA) и Теренс Кроуфорд (WBO).
Известно, что в поединке против Спенса заинтересован Угас, однако WBA не в восторге от подобного варианта развития событий.
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