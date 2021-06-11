Арум: «Спенс – явный фаворит в бою против Пакьяо, но никогда нельзя списывать Мэнни со счетов»
Спенс намерен завершить карьеру Пакьяо, нокаутировав его в предстоящем поединке
Чемпион WBC и IBF готов отправить легендарного филиппинца на пенсию
10:54
Эррол Спенс / Фото - forbesЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (27-0-0, 21 KO) в интервью Barbershop Conversations пообещал нокаутировать и завершить карьеру экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в предстоящем поединке.
«Я готовлю свой организм к переходу в тренировочный режим и сделаю все, что в моих силах, чтобы набрать наилучшую форму и быть настолько сильным, насколько возможно, чтобы нокаутировать Пакьяо и отправить его в отставку. Я думаю, что он собирается стать президентом Филиппин или что-то в этом роде».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Комментарии 0