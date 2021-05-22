Мы не заслуживаем Мэнни Пакьяо. Легенда хочет уйти красиво – выбрал в соперники Эррола Спенса
Спенс – о бое с Пакьяо: «Сделка завершена! Увидимся в Лас-Вегасе»
Американец прокомментировал анонс мегафайта с легендарным филиппинцем
16:00
Эррол Спенс / фото - fightsports.tv
Чемпион WBC/IBF в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) прокомментировал в социальных сетях анонс мегафайта с экс-чемпионом в шести весовых категориях и бывшим лидером рейтинга «pound-for-pound», легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), который, как ожидается, состоится 21-го августа в Лас-Вегасе.
«Сделка завершена! Увидимся со всеми в Лас-Вегасе на крупнейшем поединке этого года».
Мэнни Пакьяо прокомментировал поединок с Эрролом Спенсом.
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