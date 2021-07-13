Пакьяо: «Хорошо, что я 2 года не занимался боксом»
Спенс: «Пакьяо усыпляет комплиментами, а затем напрыгивает на тебя в ринге»
Чемпион WBC и IBF отметил свою прочную челюсть
16:56
Спенс и Пакьяо / Фото - boxing247Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе, американец Эррол Спенс (27-0-0, 21 KO) заявил, что старается не обращать внимание на высказывания своего оппонента, легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует Спенса BoxingScene.
«Да, он говорит комплименты… Но как я и подмечал до этого – Мэнни Пакьяо тот парень, который старается усыпить тебя. Он благодарит тебя за возможность, говорит комплименты, а затем напрыгивает на тебя в ринге [смеется]. И я слежу за этим. Моя челюсть уже была протестирована [после аварии]. Она была протестирована в спаррингах и в бою с Дэнни Гарсией. Я в порядке».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также на кону этого поединка будет стоять вакантный титул The Ring.
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