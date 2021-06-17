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Спенс: «В Top Rank относятся к Теренсу, как к своей собственности»

Чемпион WBC и IBF раскритиковал Арума
Бокс Профессиональный бокс
17:14
Спенс: «В Top Rank относятся к Теренсу, как к своей собственности»
Эррол Спенс / Фото - theundefeated.com
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) уверен, что президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум не относится с уважением к обладателю титула WBO Теренса Кроуфорда (37-0-0, 28 КO).

Цитирует Спенса The Ring.

«Арум обращается с ним, как любой владелец со спортсменом. В Top Rank относятся к Теренсу, как к своей собственности или что-то в этом роде. Они его не уважают. В лучшем случае они могут получить деньги от Теренса . Арум им недоволен. Их отношения? Один набрасывает на вентилятор на второго, а тот отвечает тем же».


Накануне Спенс заявил, что намерен выйти в ринг против Кроуфорда.
Владимир Кириченко
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Теги

Эррол Спенс Теренс Кроуфорд Боб Арум

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