Спенс: «Надеюсь, Уайлдер получит расплату»
Спенс: «В Top Rank относятся к Теренсу, как к своей собственности»
Чемпион WBC и IBF раскритиковал Арума
17:14
Эррол Спенс / Фото - theundefeated.comЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) уверен, что президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум не относится с уважением к обладателю титула WBO Теренса Кроуфорда (37-0-0, 28 КO).
Цитирует Спенса The Ring.
«Арум обращается с ним, как любой владелец со спортсменом. В Top Rank относятся к Теренсу, как к своей собственности или что-то в этом роде. Они его не уважают. В лучшем случае они могут получить деньги от Теренса . Арум им недоволен. Их отношения? Один набрасывает на вентилятор на второго, а тот отвечает тем же».
Накануне Спенс заявил, что намерен выйти в ринг против Кроуфорда.
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