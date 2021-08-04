Ортис ставит на победу Спенса в бою против Пакьяо
Спенс: «Желаю Кроуфорду всего наилучшего»
В следующем бою Эррол подерется против Пакьяо
4 августа 20:30
Эррол Спенс / фото - Getty Images
Чемпион мира в полусредней весовой категории Эррол Спенс (26-0, 21 КО) поделился мнением о Теренсе Кроуфорде (36-0, 27 КО), который владеет поясом WBO. Американец заявил, что сейчас его фокус только на Мэнни Пакьяо (63-7-2, 39 КО). Слова Спенса приводит DAZN
«Я желаю Теренсу Кроуфорду всего наилучшего и не собираюсь ненавидеть другого спортсмена, тем более темнокожего. Нас итак достаточно хейтят. К Теренсу Кроуфорду у меня ничего, кроме уважения. О бое с ним мы сейчас не думаем. У меня стопроцентный фокус на поединке с Пакьяо».
Пакьяо ранее назвал сроки завершения карьеры.
Кроуфорд может вернуться в ринг осенью.
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