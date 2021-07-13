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Спор дороже денег. Усик раскрыл причину, почему подстригся «под ноль»

Украинец запустил челлендж
Бокс Профессиональный бокс
19:08
Спор дороже денег. Усик раскрыл причину, почему подстригся «под ноль»
Александр Усик / Фото: Boxing Scene

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) шокировал фанатов своим новым имиджем.

Украинец, который 25 сентября должен провести поединок с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) за титулы в «королевском» дивизионе, рассказал, что сподвигло его к изменению радикальному изменению прически.

Дорогие друзья, запускаем челлендж. Играем один раз в очень известную игру цуефа (Камень, ножницы, бумага – прим.). Кто проигрывает, тот становится под «ноль» лысым. Спор дороже денег.

«I’m very full». Иностранные СМИ посмеялись над последней публикацией Усика в Instagram.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик

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