Бывший соперник Усика: «К шестому раунду Александр будет вести по очкам, но потом Джошуа начнет его потрясать»
Спор дороже денег. Усик раскрыл причину, почему подстригся «под ноль»
Украинец запустил челлендж
19:08
Александр Усик / Фото: Boxing Scene
Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) шокировал фанатов своим новым имиджем.
Украинец, который 25 сентября должен провести поединок с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) за титулы в «королевском» дивизионе, рассказал, что сподвигло его к изменению радикальному изменению прически.
Дорогие друзья, запускаем челлендж. Играем один раз в очень известную игру цуефа (Камень, ножницы, бумага – прим.). Кто проигрывает, тот становится под «ноль» лысым. Спор дороже денег.
«I’m very full». Иностранные СМИ посмеялись над последней публикацией Усика в Instagram.
Комментарии 0