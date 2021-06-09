Логан Пол: «Заткнитесь. Не пытайтесь дискредитировать то, что я сделал»
Справится? Майк Тайсон хочет, чтобы Логан Пол подрался против шведского экс-чемпиона мира
Американец уверен, что Джек даст ему хороший бой
13:23
Логан Пол и Майк Тайсон / фото - Daiky Star
Легендарный экс-чемпион мира Майк Тайсон предложил видеоблогеру Логану Полу следующего соперника. «Железный Майк» уверен, что экс-чемпион мира во 2-м среднем весе Баду Джек (24-3-3, 14 КО) составит достойную оппозицию ютуберу.
Своим мнением Тайсон поделился в инстаграм-трансляции с Забом Джудой.
«Я пытаюсь заставить Логана Пола подраться против Баду Джека. Хочу увидеть, что он скажет об этом.
Это совсем иной поединок. Баду даст тебе бой. Баду выходит драться».
Швед в последнем бою ярко нокаутировал соперником ударом в печень.
Недавно стало известно, когда в ринг вернется сам Майк.
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