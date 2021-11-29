«Сражаться по всему миру». Рейносо рассказал об амбициях Альвареса

Рейносо и Альварес / Фото: ESPN

Менеджер и тренер первого номера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) Эдди Рейносо рассказал о дальнейших планах подопечного.



Слова специалиста приводит WBN:

Насчет хэвивейта не уверен. Набирать слишком много веса – это очень сложно, но у нас нет ограничений. Мы будем продолжать трудиться. Будут вызовы. И появится сильная оппозиция. Но мы будем стремиться вверх, поднимать ноги от земли.