Как Усик против Джошуа. Альварес назвал свой желаемый вес на бой с чемпионом крузервейта
«Сражаться по всему миру». Рейносо рассказал об амбициях Альвареса
Мексиканец хочет драться в новых локациях
18:44
Рейносо и Альварес / Фото: ESPN
Менеджер и тренер первого номера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) Эдди Рейносо рассказал о дальнейших планах подопечного.
Слова специалиста приводит WBN:
Есть несколько проектов, которые мы рассматриваем. Канело хочет драться по всему миру, вот его желание. Возможно, в Великобритании, Японии, даже Китае или Дубае.
Насчет хэвивейта не уверен. Набирать слишком много веса – это очень сложно, но у нас нет ограничений. Мы будем продолжать трудиться. Будут вызовы. И появится сильная оппозиция. Но мы будем стремиться вверх, поднимать ноги от земли.
Альварес назвал вес, в котором хочет боксировать с чемпионом WBC в крузервейте.
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