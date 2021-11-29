Как Усик против Джошуа. Альварес назвал свой желаемый вес на бой с чемпионом крузервейта

Канело будет намного меньше соперника

Сауль Альварес / Фото: PBC

Лучший боксер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) определился с весом, в котором будет выступать в крузервейте.



Так, мексиканец на бой с чемпионом WBC Илунгой Макабу (28-2, 25 KO) планирует выйти в весе около 180 фунтов (около 81,7 кг), сообщает WBN со ссылкой на Мурисио Сулеймана. Отметим, что лимит дивизионе 200 фунтов (около 90,7 кг). Кстати, разница почти в 9 кг была в недавнем бое обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Тренер Альвареса назвал желаемое место проведения третьего боя с GGG.