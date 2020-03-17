Карен Чухаджян: «Я хотел бы боксировать с каждым из чемпионов»
Стала известна дата возвращения в ринг Великовского и Чухаджяна
Украинцы проведут свои поединки в Германии
08:12
Андрей Великовский / фото - Instagram
Украинский средневес Андрей Великовский (18-2-1,10 КО) и полусредневес Карен Чухаджян (17-1, 7 КО) проведут свои следующие поединки на вечере бокса в Германии. Как сообщил промоутер украинцев Максим Михайлев, они вернуться в ринг 17 апреля в Карлсруэ на шоу промоутерской компании Fаcher Sportmanagement.
Великовскому в рейтинговом поединке будет противостоять арменянин Саша Энгоян (44-8-1, 26 КО), а Чухаджян подерется против Янника Дехе (21-1-1, 2 КО) из Франции.
В этом же шоу за пояс WBC Francophone сразится Александр Захожий (14-0, 10 КО).
Ранее тренер украинцев Вячелов Сенченко рассказал о возвращении в тренировочный процесс после коронавируса.