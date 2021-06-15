Ломаченко – о словах Лопеса: «Я слишком люблю семью, друзей и жизнь, чтобы задумываться о суициде»
Стальной пресс. Лопес-старший бил абсолютного чемпиона по корпусу деревянной палкой, а Теофимо будто и не чувствовал
Обидчик Ломаченко в шикарной физической форме
10:52
Теофимо Лопес / Фото: boxingscene.com
Менее чем через пять дней абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) проведет поединок с обязательным претендентом на пояс IBF Джорджем Камбососом
(19-0, 10 KO).
Теофимо интенсивно готовится к предстоящему бою, и это дает свои плоды. Лопес находится в невероятной форме. Лидер легкого веса продемонстрировал, что обладает воистину стальным прессом:
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 20 июня около 05:00.