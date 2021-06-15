Стальной пресс. Лопес-старший бил абсолютного чемпиона по корпусу деревянной палкой, а Теофимо будто и не чувствовал

Обидчик Ломаченко в шикарной физической форме

Теофимо Лопес / Фото: boxingscene.com

Менее чем через пять дней абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) проведет поединок с обязательным претендентом на пояс IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).



Теофимо интенсивно готовится к предстоящему бою, и это дает свои плоды. Лопес находится в невероятной форме. Лидер легкого веса продемонстрировал, что обладает воистину стальным прессом:

XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 20 июня около 05:00.