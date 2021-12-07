Стало известно, как травмировался Гассиев
Тренер российского супертяжеловеса Мурата Гассиева (28-1-0, 21 KO) Виталий Сланов в эфире Матч ТВ рассказал о травме своего подопечного.
«Шел пятый или шестой раунд спарринга. Все было в штатном режиме, Мурат был в хорошем состоянии. И я видел тот самый момент: Мурат ударил, и, видать, боль была резкой и очень сильной. Мурат аж повалился на настил. Я удивился. Хотя у него на кистях были наложены специальные силиконовые накладки, перчатки были огромные, все были в масках.
У него трещина в кисти. Но я не врач. Сейчас Мурат уже три дня лечит рукк, ходит по разным специалистам. Отмена боя в указанные сроки – плохо, но я не вижу трагедии. У всех бывают какие-то моменты, сейчас Мурат все залечит и снова в бой.
Пока точных сроков нет, но я не думаю, что на это уйдет больше трех месяцев. Возможно – даже раньше. Если говорить про следующий бой, то хотели бы, чтобы он прошел не позже мая, а может даже в апреле. Но вы же понимаете, что сейчас преждевременно говорить о чем-то конкретно. Помимо восстановления, нельзя забывать и про фактор организации турнира».
Напомним, Гассиев из-за травмы не смог провести бой против украинца Андрея Руденко.