Стало известно, как травмировался Гассиев

Мурат Гассиев / Фото: РИА Новости

Тренер российского супертяжеловеса Мурата Гассиева (28-1-0, 21 KO) Виталий Сланов в эфире Матч ТВ рассказал о травме своего подопечного.



У него трещина в кисти. Но я не врач. Сейчас Мурат уже три дня лечит рукк, ходит по разным специалистам. Отмена боя в указанные сроки – плохо, но я не вижу трагедии. У всех бывают какие-то моменты, сейчас Мурат все залечит и снова в бой.

Пока точных сроков нет, но я не думаю, что на это уйдет больше трех месяцев. Возможно – даже раньше. Если говорить про следующий бой, то хотели бы, чтобы он прошел не позже мая, а может даже в апреле. Но вы же понимаете, что сейчас преждевременно говорить о чем-то конкретно. Помимо восстановления, нельзя забывать и про фактор организации турнира».