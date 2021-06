Стало известно место проведения боя за «абсолюта» в первом среднем весе Чарло – Кастаньо

Джермелл Чарло / Фото: boxingscene.com

Журналист The Athletic Майк Коппинджер в Twitter сообщил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между Джермеллом Чарло (34-1, 18 KO) и Брайаном Кастаньо (17-0, 12 KO), запланированный на 17 июля:



Source: The undisputed 154-pound championship fight between Jermell Charlo and Brian Castano on July 17 now has a location: San Antonio at the AT&T Center, home of the NBA’s Spurs. Charlo from Houston; Castano from Argentina. PBC on Showtime for all four belts