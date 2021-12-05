Стало известно на сколько выбыл Гассиев после перелома руки

Травма вынудила россиянина сняться с поединка против Андрея Руденко

Мурат Гассиев / фото - AFP

Российский боксер супертяжелого веса Мурат Гассиев (28-1-0, 21 KO) будет восстанавливаться минимум два месяца из-за перелома руки. Об этом сообщили в команде бойца в беседе с информационным агентством ТАСС.

«Мурат сломал правую руку на спарринге. Были тейп, защита, но вот так неудачно ударил. Сначала рентген не показал перелом, но на УЗИ увидели трещину. Он выбыл минимум на два месяца».

Травма вынудила Гассиева сняться с поединка против украинца Андрея Руденко (34-5, 20 КО) за интерконтинентальный титул по версии IBF. Бой был запланирован на 25-е декабря в Сочи.