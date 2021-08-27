Стало известно, при каких условиях Беринчик проведет еще 1 бой на голых кулаках

Денис Беринчик и Артем Лобов / фото - Parimatch

Сооснователь Mahatch FC Андрей Лимонтов поделился мыслями о переходе украинского боксера Дениса Беринчика (13-0, 8 КО) в лигу кулачных боев. Функционер заявил, что был бы рад видеть украинца в мешкогоне, но также желает ему успехов в боксе.

Денис сейчас стоит третьим в рейтинге WBO, и если объективно оценивать ситуацию, то у него есть еще несколько топовых лет, чтобы показать себя в боксе.

Человек всю жизнь в боксе, поэтому если сейчас будут подписаны эти контракты по боксу, ребята пойдут туда, в свою основную сфере. Если это как-то отложится, мы с ними общались, и мы можем продолжать сотрудничать на кулаках.

Беринчика вызвали бойцы из Top Dog, но я считаю, что здесь нужна медийность. Денис уже медийная личность, его медийность после поединка с Лобовым выросла в разы.

Если делать бой, то громкий. Когда идут какие-то предложения касательно Беринчика, я говорю: «Вы десять раз подумайте о том, с кем ему драться, потому что он профессионал своего дела, это очень талантливый боксер, который может 30 раундов отбегать.

Я не видел бойца на голых кулаках, который мог бы так дышать и так технично работать. У него огромный потенциал, огромный арсенал приемов, он подстроится под любого бойца».