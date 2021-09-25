Усик в Лондоне побил Джошуа и завоевал три пояса чемпиона мира в супертяжелом весе
Статистика ударов в бою Усик – Джошуа
Украинец нанес намного больше урона своему оппоненту
01:51
Фото: Getty Images
Вашему вниманию статистика ударов в бою нового чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и британского теперь бывшего короля дивизиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Как видим, боксеры выбросили практически равное количество ударов, однако урон Усик нанес своему оппоненту гораздо более значительный. После финального гонга Джошуа долгое время даже не мог встать со своего угла, в то время как Усик спокойно ходил по рингу в ожидании судейского вердикта.