Статистика ударов в бою Усик – Джошуа

Украинец нанес намного больше урона своему оппоненту

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Вашему вниманию статистика ударов в бою нового чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и британского теперь бывшего короля дивизиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Как видим, боксеры выбросили практически равное количество ударов, однако урон Усик нанес своему оппоненту гораздо более значительный. После финального гонга Джошуа долгое время даже не мог встать со своего угла, в то время как Усик спокойно ходил по рингу в ожидании судейского вердикта.

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику. Как это было.